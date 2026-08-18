هيئة الرأي في وزارة الشباب والرياضة تعقد جلستها الثانية لعام 2026

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ إن “الوزير استعرض في مستهل الجلسة أبرز المتخذة مؤخراً في الشأن الرياضي، ومايتعلق منها بعمل الوزارة واختصاصاتها، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي”.وأضاف أن “الجلسة شهدت مراجعة مستجدات تنفيذ قرارات وتوجيهات جلسة هيئة الرأي الأولى لعام 2026، ومناقشة الضوابط اللازمة لتنظيم الأعمال الخاصة بالوزارة، فضلاً عن مناقشة موضوع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون رقم (25) لسنة 2011، والتأكيد على بإنجاز الضوابط والتعليمات المطلوبة”.وفيما يتعلق بملاحظات غير المنجزة، وجّه الوزير، بحسب البيان، “بضرورة الإجابة عن جميع الملاحظات واستكمال الإجراءات المتعلقة بها، بما يسهم في حسم هذا الملف وغلق الملاحظات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة”.كما ناقشت هيئة الرأي “الورقة الإصلاحية لوزارة الشباب والرياضة، والرامية إلى معالجة الترهل الإداري والنزاعات القانونية المتعلقة بالعقارات وتعثّر المشاريع الاستثمارية، حيث تضمنت الورقة حزمة من المعالجات والإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء الإداري والاستثماري ومعالجة الإشكالات القائمة".وتضمنت الجلسة أيضاً "مناقشة ضوابط منح إجازة التأسيس للأندية الرياضية، حيث جرى تعديل القرار السابق المتعلق بهذه الضوابط بما ينسجم مع المتطلبات القانونية والتنظيمية لعمل الأندية".كما ناقشت الهيئة "موضوع الموازنة المركزية للوزارة لعام 2027، وأبرز الاحتياجات والتخصيصات المطلوبة لتنفيذ المشاريع والبرامج، بما ينسجم مع أولويات الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة".