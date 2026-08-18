نزاهة البصرة: شبهات تلاعب تؤخر مشروع معامل الأوكسجين منذ 2020

وقالت الناهي في بيان، إن اللجنة استضافت مدير مشاريع دائرة نوري صبيح ورئيس لجنة التسليم الأولي، لمناقشة ملف المشروع الذي يتضمن أربعة معامل للأوكسجين، أنجز ثلاثة منها في مستشفيات الجمهوري والقرنة والمدينة، فيما لا يزال المعمل الرابع في .وأوضحت أن المشروع شهد تلاعباً في شهادة المنشأ وتغييراً في الأجهزة من إلى أخرى بريطانية، فضلاً عن تجهيز مواد صينية، من دون إجراء التعديلات الأصولية على جدول الكميات، الأمر الذي أسهم في تأخر استلام المشروع.وأضافت الناهي أن المقاول المنفذ للمشروع سيدة أعمال تدعي أنها مستشارة لرئيس أحد الأحزاب السياسية في .وأكدت أن تواصل متابعة الملف، مبينةً أنه أُحيل إلى قاضي تحقيق محكمة قضايا النزاهة وغسل الأموال في لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في المخالفات والملابسات التي رافقت تنفيذ المشروع.