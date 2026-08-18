كهرباء البصرة: خروج محطة البهادريّة عن الخدمة بسبب عطل في خطين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن "محطة البهادريّة خرجت عن الخدمة، بسبب عطل في خطين"، مؤكدة "مواصلة فرقها الفنية أعمال الصيانة والمعالجة ميدانياً".وتابعت، ان "الانقطاع يشمل مناطق عويسان، ومحولة الزهير، والبهادريّة، وسيد غريب، ومهيجران".وأضافت أن "ملاكاتها الفنية تواصل جهودها لإعادة التيار الكهربائي بأقرب وقت ممكن، مقدمة اعتذارها للمواطنين عن الانقطاع"، مؤكدة أن "فرقها تعمل على معالجة العطل وإعادة التيار بأسرع وقت".