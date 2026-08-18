جنايات الفساد تقرر توقيف مدير مكتب وزير النقل وضابط عمليات الطيران بعد اعادة طائرة

وقال مصدر للوكالة الرسمية وتابعته ، ان "قاضي تحقيق القاضي قرر توقيف مدير وضابط عمليات الطيران على خلفية قضية إعادة طائرة ".وتضاربت أنباء بشأن طائرة كانت متجهة من العاصمة العراقية إلى إسطنبول أُجبرت على العودة إلى « الدولي»، فيما انتشرت روايات تقول إن الطائرة أُعيدت إلى بسبب ابنة نائبة عراقية كانت على وشك السفر إلى ، وإن النائبة تدخلت لدى مسؤولين لإجبار الطائرة على العودة.