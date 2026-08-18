أنباء عن اعتقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في أمانة بغداد باسم شلش

وبحسب الانباء، انه "تم اعتقال والمالية في أمانة باسم شلش".ووفقاً للمعلومات المتداولة، لم تتضح حتى الآن ملابسات الاعتقال أو الجهة التي نفذته، فيما لم يصدر موقف رسمي يؤكد أو ينفي الأنباء.