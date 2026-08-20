احباط محاولة هدر بالمال العام يصل الى 47 مليون

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من مادة المعسل وفحم الأركيلة كانت معدة للتهريب، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بنية المهربين تغيير وصف البضاعة لتمريرها عبر المنفذ".وأضافت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مكتب ، حيث تم تحديد رقم العجلة واسم الشركة الناقلة وتتبع مكان تواجدها، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق بدرة، جرى رصد الشاحنة وضبطها بالتنسيق مع أثناء محاولتها تغيير موقعها".وأشارت إلى أنه "تم تشكيل لجنة موسعة للكشف على الحمولة، حيث تبين أنها تحتوي 24 طنا و350 كغم من مادة المعسل، بالإضافة إلى 670 كغم من فحم الأركيلة بواقع 67 كارتون"، موضحا أن "قيمة الهدر بالمال العام عن التهرب الجمركي قدرت بأكثر من (47) مليون دينار عراقي".ولفتت إلى أنه "تنظيم محضر ضبط وإحالة العجلة أصولياً إلى مركز شرطة جمرك زرباطية لعرضها على قاضي تحقيق بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".