العراق يتحرك لإعادة 9 مهاجرين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي

وقال الصحاف، إن "جهودنا كشفت عن مصير 9 مهاجرين عراقيين دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي، وشرعنا بإجراءات إثبات رعويتهم للعراق، استعداداً لإعادتهم طوعياً إلى عائلاتهم في "، بحسب .وأضاف أن "إجراءات فحوصات طبية أُجريت لهم للتأكد من سلامتهم، فيما تتواصل السفارة مع عائلاتهم لغرض طمأنتهم"، مشيراً إلى "منحهم جوازات مرور لتيسير عودتهم بشكل عاجل إلى ".