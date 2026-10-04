بمجموع 4 مليارات.. الحبس 3 سنوات بحق ضابط متقاعد لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ " المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحقّ ضابطٌ برتبة رائدٍ متقاعد؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، عن جريمة الكسب غير المشروع".وأضافت أنَّ "المحكمة قرَّرت إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ملياري دينار، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليه بالمبلغ ذاته، تعادل قيمة الكسب غير المشروع؛ وفقاً لأحكام المادة (١٩/رابعاً) من قانون الهيئة".وتابعت الهيئة "إنَّ قرار الحكم تضمَّن تأييد الحجز الواقع على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".