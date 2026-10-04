جنايات واسط تحكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدان ضُبط بحوزته مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين.



وأضاف أن المحكمة أصدرت الحكم بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة 27/أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.