وجهاء الطارمية يحتجون على اعتقال شيخ بعد إطلاق النار في حفل زفاف

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن اعتقال الشيخ جاء على خلفية واقعة إطلاق النار التي حدثت أثناء مراسم الزفاف، فيما عبّر عدد من وجهاء المنطقة عن اعتراضهم على توقيفه، مطالبين بالنظر في ملابسات القضية والإجراءات المتخذة بحقه.وأثارت عملية الاعتقال ردود فعل بين وجهاء الطارمية، الذين طالبوا بمعالجة القضية وفق الإجراءات القانونية، داعين إلى توضيح ملابسات الواقعة والإجراءات المتخذة بحق الشيخ.ولم تتوفر، حتى الآن، معلومات موثقة بشأن تفاصيل التحقيق أو الإجراءات القضائية المتخذة بحق وليد آل بو ربيع ، فيما تبقى الاتهامات المنسوبة إليه قيد التحقيق، إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.