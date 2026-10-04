بعد 40 عاماً.. الطيران الألماني يعود إلى بغداد بأربع رحلات أسبوعياً

وستسير الشركة رحلتين أسبوعياً من إلى ، ورحلتين من ، في خطوة تعزز شبكة الرحلات الجوية المباشرة بين وألمانيا، وتفتح المجال أمام توسيع حضور شركات الطيران الأوروبية في السوق العراقية.ويأتي تشغيل الرحلات في إطار متابعة لملف استقطاب شركات الطيران الدولية، واستكمال المتطلبات والمعايير الدولية الخاصة بأمن المطارات وسلامتها وتشغيلها.وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، استقبل وفوداً ولجاناً فنية وتشغيلية متخصصة، أجرت عمليات كشف وتدقيق ميداني على الإجراءات والأنظمة المعتمدة في المطار، للتحقق من مدى توافقها مع المتطلبات والمعايير الدولية، وصولاً إلى استكمال المتطلبات اللازمة لتشغيل الرحلات.ويمثل دخول شركة تابعة لمجموعة " " إلى الدولي عودة لشركات الطيران الألمانية إلى السوق العراقية، كما من شأن الرحلات المباشرة أن تسهم في تسهيل حركة المسافرين ورجال الأعمال، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بين العراق وألمانيا ودول أوروبا.وأشارت وزارة النقل إلى أن استقطاب شركات طيران أوروبية ودولية جديدة يأتي ضمن توجهها لتطوير المطارات العراقية ورفع مستوى الخدمات والكفاءة التشغيلية والأمنية، إلى جانب توسيع شبكة الوجهات الدولية المباشرة من وإلى العراق.