وزير الصناعة يوجه بتذليل العقبات والإسراع بإنجاز معاملات المراجعين

وذكر البيان الصادر عن للوزارة، أن الوزير التقى خلال الجولة عدداً من المواطنين والمراجعين، واستمع بشكل مباشر إلى طلباتهم وملاحظاتهم بشأن المعوقات التي تواجه سير إنجاز معاملاتهم. كما أجرى لقاءات تفقدية مع الكوادر الإدارية والموظفين للوقوف على آليات تنفيذ المهام اليومية، موصياً بالعمل على تبسيط الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المراجعين لضمان السرعة والانسيابية في تقديم الخدمات.تأتي هذه الزيارة الميدانية ضمن سلسلة من المتابعات المباشرة التي تجريها القيادات الوزارية لتطوير واقع المؤسسات التنفيذية، والدفع باتجاه تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم القطاع الخاص والصناعيين العراقيين.