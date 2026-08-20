الحماية الاجتماعية توضح أسباب توقف منحة الطلبة

وقال مدير عام الهيئة، ، إن "توقف صرف منحة الطلبة يعود إلى عدم إقرار موازنة عام 2026"، مؤكداً، أن "المشكلة مالية ولا يوجد قرار لإيقاف المنحة"، بحسب ما نقلت .وأضاف، أن "عملية صرف الإعانة وفق تكون من موازنة وليس من أموال ، ومتى ما أُقرت الموازنة ووجد بند منها بصرف منح الطلبة يتم صرف المنحة".وأشار إلى أن "هناك استئنافاً لصرف المنحة، وأن صرفها مرتبط بقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "المستحقات المطلوبة هي أربعة أشهر".وبين، أن "عدد المستفيدين من المنحة يبلغ 2,000,400 طالب، من طلبة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، باستثناء طلبة الجامعات".