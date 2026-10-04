عطلة 7 أيام لهذه الفئة من العراقيين

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ ، أن "العطلة تأتي استنادا إلى قرار رئاسة المرقم (16) لسنة 2010، الخاص بالعطل الرسمية للموظفين الإيزيديين، والذي ينص على منحهم سنوية بمناسبة عيد الجماعية".وأضاف أن "مراسم الاحتفال بالعيد ستنطلق يوم الثلاثاء (6 تشرين الأول 2026) في المقدس، وتستمر لمدة أسبوع".وأوضح أن "العطلة الرسمية للموظفين الإيزيديين ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء (7 تشرين الأول 2026)، ولمدة سبعة أيام، على أن يستأنفوا دوامهم الرسمي يوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2026)".وتقدم لشؤون الإيزيديين مستو نجيم، بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء المجتمع الإيزيدي، متمنيا لهم عيدا مفعما بالخير والسعادة والازدهار.