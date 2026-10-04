المنصة تطلق موسم "ذاكرة لا تموت" بعروض توثق محطات مفصلية من تاريخ العراق

ويشهد الموسم هذا العام وفقا لبيان المؤسسة، إطلاق الفيلم المنتظر كعكة الرئيس، الذي ينضم إلى مكتبة المنصة ضمن باقة من الأعمال التي تقدم رؤى درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، كما يتضمن إطلاق قناة قواعد الاشتباك، المتخصصة في الحديث عن الاشتباك العراقي الأمريكي.كما سيقدم موسم "ذاكرة لا تموت" عدداً من الوثائقيات التي تتناول تاريخ الأنظمة العراقية، والأوضاع العامة التي عاشها في مراحل مختلفة، من خلال أعمال توثق الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتستعرض شهادات وروايات ومواد أرشيفية تسهم في تقديم أوسع لتلك الفترات.ويأتي إطلاق الموسم في إطار حرص "مؤسسة المنصة الإعلامية" على توفير محتوى يثري الذاكرة البصرية للمشاهد العراقي والعربي، ويمنح الجمهور فرصة لمتابعة أعمال تجمع بين التوثيق والمعالجة الدرامية، بما يعزز فهم الأحداث التاريخية وتحولاتها، ويقدم تجربة مشاهدة متنوعة تمتد على مدار شهر كامل.كما يؤكد الموسم التزام مؤسسة المنصة الإعلامية بتقديم محتوى نوعي يجمع بين القيمة التاريخية والجودة الفنية، عبر أعمال تسلط الضوء على صفحات مؤثرة من تاريخ ، وتفتح نافذة أمام الأجيال الجديدة للاطلاع على أحداث ما زالت آثارها حاضرة في الذاكرة العراقية.