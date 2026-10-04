بالفيديو.. الإطاحة بمتهمة في البصرة تستدرج الضحايا وتصورهم

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "مكافحة إجرام الدير تمكنت من الإطاحة بمتهمة بالابتزاز والتسليب في قضاء القرنة".وأضافت ان "المتهمة تستدرج الضحايا وتصورهم وتقوم بتهديدهم عبر تسجيلات".