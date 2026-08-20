محافظ كربلاء يستقبل قاليباف والأخير يشيد بالتطور الذي تشهده المحافظة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ ، ورد لـ ، أن "محافظ كربلاء استقبل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له خلال زيارته إلى بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كاظم آل صادق والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية جعفر صفري".وأشاد قاليباف "بالتطور الذي تشهده المقدسة" مقدماً شكره وتقديره إلى "الحكومة المحلية وأهالي كربلاء المقدسة في استقبال الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وما قدموه من خدمات وجهود كبيرة لخدمة الزائرين".