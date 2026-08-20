الإعلام والاتصالات: إغلاق عدد من مواقع كورك تيليكوم في بغداد

وقال إعلام الهيئة في بيان ورد لـ ، إن " والاتصالات، نفّذت بالتنسيق مع جهاز العراقي، إجراءات ميدانية لإغلاق عدد من المواقع التابعة لشركة تيليكوم في العاصمة ، في إطار تنفيذ القرارات والإجراءات التنظيمية المتخذة بحق الشركة".وأضاف أن "الإجراءات شملت إغلاق ثلاثة مراكز مبيعات تابعة للشركة في مناطق العرصات وشارع فلسطين والمنصور، فضلاً عن إغلاق الموقع الرئيس للشركة في منطقة ، وذلك بحضور الفرق المختصة في الهيأة وبالتنسيق مع الوطني".وتابع أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن متابعة هيئة الإعلام والاتصالات لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن شركة كورك تيليكوم، واستكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بإيقاف عمليات الشركة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية المختصة".