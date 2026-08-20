نيران ثأر عشائري تتسبب بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بميسان

وقال المصدر لـ ، إن "شخصاً لقي مصرعه وأصيب 4 اخرين إثر هجوم مسلح وتبادل لإطلاق النار بين أفراد من عشيرتين تربطهما خصومة وثأر عشائري في مدينة . بمحافظة ".وأشار الى ان "الحادث وقع ضمن حي الرسالة وسط مدينة العمارة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية باشرت إجراءاتها للتحقيق في ملابسات الحادث".