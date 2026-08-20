البصرة.. "ملمع دشبول" يتسبب بانفجار داخل عجلة ويحطم زجاجها الأمامي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، حادثة انفجار عبوة من مادة "ملمع الدشبـول" داخل عجلة كانت متوقفة في ، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.

وبحسب الفيديو، تسبب ارتفاع درجات الحرارة في انفجار العبوة داخل العجلة، فيما لم يتضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات بشرية.



ادناه الفيديو: