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البصرة.. "ملمع دشبول" يتسبب بانفجار داخل عجلة ويحطم زجاجها الأمامي (فيديو)
محليات
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، حادثة انفجار عبوة من مادة "ملمع الدشبـول" داخل عجلة كانت متوقفة في محافظة البصرة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.
2026-08-20 | 11:20
2026-08-20T11:20:54+00:00
Alsumaria Tv
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البصرة.. "ملمع دشبول" يتسبب بانفجار داخل عجلة ويحطم زجاجها الأمامي (فيديو)
171 شوهد
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، حادثة انفجار عبوة من مادة "ملمع الدشبـول" داخل عجلة كانت متوقفة في
محافظة البصرة
، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.
وبحسب الفيديو، تسبب ارتفاع درجات الحرارة في انفجار العبوة داخل العجلة، فيما لم يتضح ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات بشرية.
ادناه الفيديو:
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