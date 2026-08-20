وزير المالية: إعداد الموازنة يجري بتضمين البرنامج الحكومي ويتم عبر 5 لجان متخصصة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير المالية ، ترأس اجتماعاً موسعاً للجان إعداد مشروع موازنة البرامج والأداء، بحضور أعضاء في النيابية وممثلين عن عدد من الوزارات ومنظمات ، لمتابعة مراحل إعداد مشروع الموازنة ومتطلبات الانتقال التدريجي إلى منهجية البرامج والأداء".وأكد الوزير، بحسب البيان، أن "إعداد الموازنة يجري من خلال عمل فني متواصل، بمشاركة مختلف الجهات المعنية"، مشيراً إلى "استمرار الاجتماعات مع أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الوزارات والمحافظات، بما يعزز شفافية عملية إعداد الموازنة وإشراك الأطراف ذات العلاقة في مراحلها المختلفة".وأوضح، أن "العمل يجري عبر خمس لجان فرعية متخصصة تتولى إعداد المحاور الفنية لمشروع الموازنة بالتعاون مع ، وصولاً إلى صياغة إطار متكامل للموازنة الجديدة في توقيت زمني محدد".وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي المصادق عليه من تم تضمينه أساساً في إعداد موازنة البرامج والأداء، بما يربط البرامج والتخصيصات المالية بالأولويات والأهداف الحكومية".واضاف البيان، ان "النواب ابدوا تأييدهم للانتقال إلى موازنة البرامج والأداء، مؤكدين أهمية إنجاحها وتطوير آليات تطبيقها بما يعزز كفاءة إدارة المال العام".