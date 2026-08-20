إطلاق تطبيق "تقييس العراق" لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الحكومية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان " للتقييس والسيطرة النوعية في ، اطلق تطبيق تقييس ، في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير للمواطنين والمراجعين".واوضحت الوزارة ان "التطبيق يتيح للمستفيدين الوصول إلى عدد من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتسريع الإجراءات وفق مسارات إلكترونية أكثر سهولة ووضوحاً".واضافت الوزارة "كما يوفر التطبيق قنوات لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والملاحظات من المواطنين والمستفيدين، بما يعزز التواصل المباشر مع المؤسسة ويسهم في متابعة الطلبات والملاحظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة".واشارت ان "إطلاق التطبيق يأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، كما ويمكن تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته الإلكترونية".