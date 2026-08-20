ياسر المالكي والسفير الأسترالي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأمن والاستقرار

وذكر لرئيس كتلة دولة القانون النيابية في بيان ورد لـ ، أن "رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، في مكتبه ببغداد، استقبل السفير لدى ".وأكد "أهمية الإسراع باستكمال الكابينة الوزارية، بما يعزز فاعلية مؤسسات الدولة ويدعم الاستقرار السياسي"، مشدداً على "ضرورة مساندة جهود الحكومة في فرض سيادة القانون، وتحسين الواقع الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار وفرص العمل".وبحث الجانبان "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة"، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتفاهم بما يسهم في ترسيخ وحماية مصالح شعوب المنطقة".