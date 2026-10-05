ما هي الخطة الخمسية التي تستمر حتى 2030؟

وتأتي هذه الخطة لتشكل خريطة طريق متكاملة لتطوير قطاعات الخدمات والجسور في عموم البلاد وفق جدول زمني مدروس.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة الخمسية الممتدة بين عامي 2026 و2030 صُممت بناءً على ثلاثة مديات زمنية تشمل مشاريع قصيرة، ومتوسطة، وبعيدة المدى، بما يضمن توزيع العمل بسلاسة وفقاً لطبيعة كل مشروع وأهميته الإستراتيجية".وأشار إلى أن "الخطة تضم في جعبتها ستين مشروعاً تنفيذياً موزعة بدقة على خمسة قطاعات رئيسية تابعة للوزارة، وهي البلديات، والمجاري، والماء، والطرق والجسور، إضافة إلى قطاع الإسكان الحيوي".وإلى جانب الخطة الخمسية، كشف المتحدث باسم الوزارة عن الموقف الحالي لمشاريع الحزمتين الأولى والثانية لفكِّ الاختناقات المرورية في العاصمة، مبيناً أن "مجموع مشاريع الحزمتين بلغ ثلاثة وعشرين مشروعاً، جرى إنجاز أربعة عشر منها حتى الآن".وشملت هذه الجهود إنجاز اثني عشر مشروعاً من أصل ستة عشر في الحزمة الأولى، ليتبقى منها أربعة مشاريع لجسور حيوية تضم وجسر الثاني وربط تقاطع الطابقين بالمعلق ومجسر .وفي السياق ذاته، تضم الحزمة الثانية سبعة مشاريع أُنجز منها اثنان، في حين بقيت خمسة مشاريع مستمرة تشمل جسر الصرافية الثاني وجسر الكريعات ومجسر الدورة وتطوير تقاطع الحرية فضلاً عن أعمال تأهيل نفق .