عشائر بغداد تحذر من عودة حواضن الإرهاب وتنتقد التدخلات الخارجية

وقال الدنيناوي في بيان إن "أصواتاً نشازاً تناست الدماء والشرائع لتبث سمومها الطائفية بحجج واهية وتسميات مزيفة حول منطقة جرف النصر"، مشدداً على أن "الجرف لم تكن يوماً أرضاً محتلة، بل كانت من قلاع الإرهاب".وأضاف أن "عشائر ليست ضد أبناء الشعب، لكن عودة حواضن الإرهاب تحت أي غطاء أو مسمى هي خط أحمر لن نسمح بالاقتراب منه"، محذراً من أن عودة تلك الحواضن قد تؤدي، بحسب تعبيره، إلى "سيلان الدماء في بغداد وبابل وكربلاء من جديد".وأشار الدنيناوي إلى أن إثارة ملف جرف النصر في هذا التوقيت "مؤامرة دنيئة وذريعة مكشوفة" تستهدف، بحسب قوله، "كسر المنيع للعراق واستهداف سلاح المقاومة والحشد الشعبي".كما انتقد ممثل عشائر بغداد ما وصفه بـ"الإملاءات الخارجية"، داعياً الحكومة إلى الحفاظ على السيادة الوطنية، ومتسائلاً عن "هيبة الدولة وسيادة القانون" في ظل وجود قواعد عسكرية تركية في شمال البلاد.وانتقد الدنيناوي كذلك سلاح البيشمركة، قائلاً إنه "يقف عائقاً أمام القائد العام للقوات المسلحة"، فيما أكد أن هيبة الدولة، بحسب البيان، "لا تُبنى بخلع أسلحة الشرفاء"، داعياً إلى فصل القرار السياسي والاقتصادي والعسكري العراقي عن الإرادة الأميركية والإملاءات الخارجية".