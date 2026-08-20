السيطرة على حريق اندلع في إحدى مناطق الاهوار

وقال نبيل في بيان، "السيطرة على الحريق الذي نشب في إحدى مناطق الأهوار الواقعة بين قضائي سوق الشيوخ وكرمة بني سعيد".

وأضاف الموسوي أن "فرق الإطفاء والجهات المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق والحد من انتشاره مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من إخماده بشكل كامل".