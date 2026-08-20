التربية توافق على "الدخول الشامل" بانتظار قرار مجلس الوزراء

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية في بيان، "بناءً على المُداولة بين رئيس ووزير التربية ، واستكمالاً لقرار هيئة الرأي في بشأن الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي، حصلت الموافقة على تهيئة إجراءات القرار لعرضه في مجلس الوزراء".

وكانت وزارة التربية نفت، قبل أيام، صدور تعليمات الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.