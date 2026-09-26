العراق يجري حوارا مع الجانب الامريكي لاستثناء مطارات من منع رحلات الطيران الايراني

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، إنه "نظراً للإجراءات التي اتخذتها الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، بما فيها مطارات ".وأضاف أن " تجري حواراً مباشراً مع الجانب الامريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين".وتابع: "وإذ تعمل الحكومة العراقية على تهدئة الأوضاع في المنطقة، فإنها تؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيداً، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة".