وزير الاتصالات: وجهنا بإلغاء حظر موقع "Archive"

وقال سند في بيان ورد لـ ، انه "تم توجيه الوزارة بالتنسيق مع جهاز ، بإلغاء الحظر المفروض على موقع Archive المتخصص بنشر وإتاحة البحوث والدراسات العلمية".وأكد أن "هذه الخطوة تأتي دعماً للباحثين والأكاديميين والطلبة، وتسهيل وصولهم إلى المصادر والمراجع العلمية والبحوث المتاحة عبر الموقع".