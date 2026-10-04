المنتجات النفطية توضح بشان الستيكر

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انها "تنفي اطلاق اي رابط للتسجيل على (الستيكر) في الوقت الحالي".وأضافت ان "ما يتم تداوله من روابط لا تمت للشركة بصلة وان اي مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وصفحة الشركة الرسميتين والمعرفتين لدى المواطن".