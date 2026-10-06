امطار رعدية تستمر حتى الأسبوع المقبل.. 5 محافظات تودع الحرارة الثلاثينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما على العموم عدا الأقسام الشرقية من فتكون غائم جزئي، مع هطول زخات مطر رعدية خفيفة الى متوسطة الشدة في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وقليلاً في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس يوم الخميس سيكون غائما جزئيا على العموم عدا المنطقة الوسطى فيكون غائم مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة الشدة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم مع فرصة لزخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احياناً في المنطقة الوسطى والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة ان "طقس يوم السبت المقبل غائما جزئيا الى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احياناً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".