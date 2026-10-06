النزاهة تعلن ضبط مدير في البصرة متلبساً بالرشوة

وقالت الهيئة في بيان، إن "فريق التحري والضبط في مديرية تحقيق ، قام بعد انتقاله إلى أبي الخصيب، من نصب كمينٍ محكمٍ، تمكَّن على إثره من ضبط مدير حسابات بالجرم المشهود في مقر عمله أثناء تسلُّمه رشوة؛ لقاء قيامه بإنجاز معاملة تنفيذيَّة عائدة لأحد المراجعين".

وأضاف البيان أنه "تم عرض المتهم، الذي تم ضبطه وفقاً لمذكرة قضائية، أمام المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".