البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار

وبحسب وثيقة وردت لـ ، انه "إشارة إلى المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة".واضاف انه "استنادا إلى احكام رقم 56 لسنة المعدل 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:1. سعر شراء الدولار الأمريكي من : (1500) دينار لكل دولار.2. سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دينار لكل دولار.3. سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) دينار لكل دولار.ودعا "المؤسسات كافة اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم العمل".