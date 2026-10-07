توجه لإلغاء الاستثناءات الخاصة بالعملية التربوية

وقال الشمخي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن القرارات التي تتعلق بمنح دور ثالث للطلبة أو إضافة درجات على المعدلات أو على المواد الدراسية التي أدوا الامتحانات فيها تُعدُّ قرارات استثنائية طارئة، مشيراً إلى تطلع الحكومة لأن تكون العملية التربوية أكثر استقراراً وذات رؤية واضحة".وأكد أن "هناك تنسيقاً مشتركاً ومستمراً يجري مع كل من ولجنة التربية في ، للتأكيد على ضرورة الابتعاد التام عن هذه الاستثناءات، والالتزام بتوقيتات بدء العام الدراسي ومواعيد امتحانات الصفوف المنتهية وجعلها ثابتة وغير قابلة للتغيير خلال المرحلة المقبلة".وبيّن المستشار أن "اعتماد توقيتات ثابتة وإلغاء القرارات الاستثنائية سيسهم بشكل مباشر في ترصين العملية التربوية ومنع حدوث أي إرباك فيها، بالتزامن مع حالة الاستقرار الأمني والاجتماعي التي تشهدها البلاد، مما ينعكس إيجاباً على تحصيل الطلبة ومستواهم التعليمي".من جانبه، أكد عضو لجنة التربية النيابية، مصطفى ، أن "اللجنة تعمل جاهدة على إلغاء جميع هذه القرارات الاستثنائية بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية".وبيّن عبد أن "العام الدراسي المقبل سيشهد الكثير من المتغيرات والتعديلات الجوهرية التي تهدف إلى جعله أفضل بكثير من المواسم السابقة، لا سيما من حيث تحقيق الاستقرار الكامل للعملية التربوية والارتقاء برصانتها العلمية".