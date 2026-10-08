وصول أول رحلة جوية من النجف إلى طهران بعد الاستثناء من العقوبات

ووفقا للوسائل الإعلامية الإيرانية، هبطت اليوم الخميس في الساعة 7:30 صباحاً أول رحلة للناقل الجوي الأجنبي " " في مجمع مطار الإمام ، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.وتسير هذه الرحلة على خط - - النجف، مما يمثل استئنافا للرحلات الجوية المباشرة اليومية التي تشغلها الشركة إلى مجمع مطار الإمام الخميني.وكانت إدارة الخطوط الجوية العراقية قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، استئناف تسيير رحلات المباشرة إلى ، اعتبارا من الخميس.وذكر بيان لوزارة أن "خطة التشغيل الجديدة ستشمل رحلات يومية منتظمة بين ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتوفير خيارات نقل جوي منتظمة بين والمدن الإيرانية".