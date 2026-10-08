قبل الشتاء.. خزين إستراتيجي من النفط الأبيض

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة أمَّنت خزيناً إستراتيجياً من النفط الأبيض ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل ، ولديها خطة لتغطية كامل الحاجة المحلية من هذه المادة".‏وأضاف أن "العمل ما زال مستمراً لتعزيز الخزين، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين وتلافي حدوث أي أزمة مستقبلية في التجهيز".وتعتمد كوبوناً لتنظيم توزيع النفط الأبيض بين المواطنين، لاسيما مع اقتراب موسم الشتاء بهدف إيصال الحصص المقررة إلى الأسر بصورة منظمة والحدِّ من التجاوزات في عملية التجهيز.