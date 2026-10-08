الصحة تتلف نحو 85 كغم من المواد المخدرة و65 ألف قرص في البصرة

وقالت الوزارة في بيان، إن لجنة مختصة وبإشراف أتلفت نحو 85 كغم من المواد المخدرة، و65 ألف قرص من المؤثرات العقلية، ونحو 1350 قطرة تروبيكامايد، فضلاً عن نحو 1350 مل من السوائل الكيميائية السليفة، وذلك بعد استكمال التدقيق القانوني للقضايا الخاصة بها.وأضافت أن عملية الإتلاف جرت في منطقة الهدام بقضاء في ، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وبحضور ممثلي الجهات المعنية.وأشارت إلى أن العملية تأتي ضمن جهود الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز والحد من مخاطرها على المجتمع.