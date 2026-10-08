التربية تطلق منصة "العودة إلى التعليم"

وقال وزير التربية خلال كلمة القاها في المؤتمر "إن العودة إلى التعليم مسؤولية وطنية"، مبينا أن الوزارة تعمل على إزالة العوائق أمام الأطفال المتسربين وغير الملتحقين، والتعرف على احتياجاتهم وتوفير مسارات تعليمية مناسبة تضمن عودتهم واستمرارهم.وتستهدف الحملة التي تمتد لـ30 يوما أكثر من 150 ألف طفل في عموم ، بالشراكة مع ومنظمة إنقاذ الطفل، فيما تتيح المنصة رصد الحالات وتنظيم بياناتها ومتابعة عودتهم إلى التعليم، إلى جانب تطوير التعليم المسرع وبرامج الدعم الدراسي.