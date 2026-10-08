فحص DNA لـ18 جثة يُشتبه بأنها لعراقيين في ليبيا

وقال الصحاف، إن "السفارة شرعت بإجراءات فحص الـDNA لـ18 جثة يُشتبه بأنها تعود لعراقيين"، مبيناً أن ذلك تم بالتنسيق مع ، بحسب .وأضاف أن "هناك تنسيقاً مع الجهات الأمنية للغرض نفسه"، لافتاً إلى العثور على عشرات الجثث غرقاً في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.وأكد الصحاف أن السفارة "تتوخى أقصى درجات الدقة للحصول على نتائج رسمية وموثوقة من خلال مطابقة الفحوص"، مشيراً إلى استمرار الجهود لتقصي مصير أعداد أخرى من العراقيين الذين هاجروا بصورة غير شرعية عبر ليبيا باتجاه أوروبا.