النزاهة: سجن مدير شباب ورياضة نينوى السابق لإحداثه الضرر عمدا بالمال العام

وأشارت، الهيئة في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، وفق بيان ورد لـ ، إلى أنَّ "محكمة جنايات ، أصدرت قرار حكم حضورياً بالسجن لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ على المُدان مدير شباب ورياضة نينوى السابق؛ لثبوت قيامه بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح نادي أمّ الربيعين التخصُّصيّ للشطرنج بعدِّه رئيساً له".ولفتت إلى "قيام المُدان بالتصرُّف بالمبالغ الماليَّة الخاصَّة بالعقار العائد إلى وإبرام عقدٍ دون امتلاكه الصلاحيَّة التي تُؤهّله لذلك، ودون استحصال مُوافقة الوزارة، الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".وأوضحت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة،وتوصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّة المدان فأصدرت قرار الحكم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".