السيطرة على حريق بكرفانات خارج سجن الكرخ بمطار بغداد

وذكر المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد ٢ خارج سجن المركزي (كروبر) في عائدة الى وحدة حماية السجون".واشار الى ان "الحريق اسفر عن اصابة اثنين من المنتسبين بحالات اختناق تم نقلهم الى المستشفى"، مبينا ان "المعلومات تشير الى ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".