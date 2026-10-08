النفط: إضافة 80 مليون قدم مكعب يومياً لاستثمار الغاز المصاحب نهاية العام

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت ، أجرى زيارته الميدانية إلى شركتي وغاز الشمال"، مبينة أنه "ترأس اجتماعاً موسعاً ضم مديري عامَي شركتي نفط الشمال وغاز الشمال، إلى جانب عدد من المسؤولين والملاكات الفنية والهندسية في الشركتين، جرى خلاله استعراض خطط تطوير واستثمار الغاز المصاحب، ومناقشة مراحل تنفيذ المشاريع والإجراءات اللازمة لتسريع إنجازها وتذليل المعوقات التي تواجه العمل".وشدد إسماعيل "على أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه، بما يسهم في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز، وتعزيز تجهيز محطات توليد بالوقود اللازم، فضلاً عن زيادة إنتاج الغاز السائل"، موضحا، ان "الزيارة تأتي في إطار توجيهات رئيس النفط، لمتابعة خطط تطوير قطاع الغاز ومشاريع استثماره، والوقوف على مراحل التنفيذ، ومعالجة التحديات التي تواجه العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة وفق التوقيتات المحددة".وأكد "تنفيذ خطة لإضافة 80 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب من حقول باي حسن وجمبور الشمالي وخباز إلى الكميات المستثمرة حالياً، بحلول نهاية العام الحالي، وصولاً إلى استثمار كامل كميات الغاز المحروق في حقول بنهاية عام 2027"، لافتا الى "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الشركتين، وتكثيف الجهود لاستثمار الكميات المتاحة من الغاز المصاحب، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز الجاف المجهز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتعظيم إنتاج الغاز السائل من الوحدات الإنتاجية التابعة لشركة ".وتفقد الوكيل مرافق الشمال، واطلع على أعمال الصيانة الجارية لأحد خطوط الإنتاج، التي تنفذها الملاكات الفنية والهندسية في الشركة، موجهاً "بضرورة توفير جميع المستلزمات الفنية ومتطلبات السلامة والأمان، والالتزام بالمعايير المعتمدة، لضمان إنجاز أعمال الصيانة بكفاءة، وتعزيز استقرار العمليات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاج".