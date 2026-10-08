الامطار ستزور هذه المناطق الليلة.. الى متى يستمر الغيث؟

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن " أصدر تقريرا يؤكدا التوقعات الى فرص هطول أمطار متفرقة ومحدودة خلال الليلة في أماكن من مدن وسط وشمال البلاد، تتركز بشكل أكبر في ، يصحبها البرق والرعد أحيانا".وأضافت، أن "صور الأقمار الاصطناعية تُظهر عند الساعة 04:30 مساء الخميس تواجد سحب ركامية في أجواء مناطق من وسط البلاد وبعض مدن الجنوب، مع توقع اندفاعها تدريجياً باتجاه مدن شمال البلاد خلال الساعات المقبلة ومتوقع أيضا هطول أمطار خفيفة على فترات في والديوانية".وتابعت، ان️ "يوم الجمعة تستمر فرص الأمطار المتفرقة مع تركز نسبية لمدن شمال البلاد، نتيجة استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي"، مؤكدة أن "التوقعات تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي خلال بداية الأسبوع المقبل، مع تفاوت فرص الهطول مكانيا وزمنيا".