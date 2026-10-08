التربية: اكتمال طباعة كتب الصفوف الأولية بنسبة 100%.. تحديث لمنهج هذه المادة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إنها "وضعت ملف الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026–2027 تحت متابعة مباشرة، خلال استضافة وفدها في لجنة التربية النيابية، لبحث مراحل الطباعة والتجهيز وآليات إيصال الكتب إلى المدارس في التوقيتات المحددة".وتابعت أن "وفد الوزارة الذي ضم مديري والمناهج والتجهيزات والعقود وشركة النهرين العامة للطباعة قدم عرضا للإجراءات المنفذة لإحالة العناوين إلى المطابع الحكومية والأهلية، مع استكمال المتطلبات الإدارية والتعاقدية".وأكدت "اكتمال طباعة كتب الصفوف الأولية بنسبة 100%، فيما شملت تحديثاتها مناهج الرياضيات للصف الرابع العام والمتميزين، وكتاب القراءة للصف الأول الابتدائي، ضمن إجراءات تنقيح الكتب وتطوير محتواها".واردفت: "فيما تستكمل مراحل الطباعة والتجهيز وفق الاحتياج الفعلي، مع متابعة الإحالة والإنتاج والتسليم لضمان وصول الكتب إلى الطلبة مع انطلاق العام الدراسي".