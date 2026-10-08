الاطاحة بعصابة متخصصة بسرقة العجلات في بغداد

وقالت المديرية، في بيان ورد لـ ، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم الشعلة، تمكنت من الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة العجلات، تتخذ من أسلوب احتيالي منظّم وسيلة لاستدراج أصحاب العجلات المعروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت أن "العصابة تعتمد في تنفيذ جرائمها على استئجار عجلة أجرة يقودها رجل مسن، وإيهام السائق بأنه عمّ أحد أفراد العصابة، ليتم تقديمه إلى صاحب العجلة بهدف كسب ثقته وطمأنته، قبل الاستيلاء على العجلة بحجة تجربتها، ومن ثم الفرار بها"، مشيرة إلى أن "بقية أفراد العصابة يقومون بتغيير لوحات تسجيل العجلة المسروقة وإخفائها، في محاولة لطمس معالم الجريمة والحيلولة دون الوصول إليها".وبينت أن "عملية الإطاحة بالعصابة جاءت بعد جهود تحقيقية ومتابعة دقيقة نفذتها مفارز قسم الشعلة، أسفرت عن كشف الأسلوب الإجرامي المتبع وتحديد أفراد العصابة والقبض عليهم"، موضحة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".