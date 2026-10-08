احتجاجات غاضبة في البصرة تنديداً بارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار (فيديو)

وقال مراسل ، إن المئات من المواطنين تظاهروا في ، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة تداعيات تقلبات سعر صرف الدولار.وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل مطالبات شعبية باتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.ادناه الفيديو: