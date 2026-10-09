التربية تعلن توزيع 816 شاشة تفاعلية لتعزيز التعليم الرقمي

وذكر بيان للوزارة، "تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، (816) شاشة تفاعلية على للتربية في ، والمحافظات، تمهيدا لإيصالها إلى المدارس، تنفيذا لتوجه وزير التربية نحو توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل الصفوف الدراسية".وأضاف أن " ، نفذت عبر قسم التقنيات التربوية، عملية التوزيع بإشراف مديرها العام رياض كريم العمري، ضمن مبادرة رئاسة لتحديث البيئة المدرسية وإدخال الوسائل التقنية الحديثة إلى العملية التعليمية".وأوضح أن "الشاشات توفر أدوات تفاعلية للدرس، وتوسع استخدام المحتوى الرقمي داخل الصف، وتدعم توظيف التكنولوجيا في تقديم الدروس".