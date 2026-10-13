موجة الامطار لا تتوقف وترافق العراقيين لأربعة أيام متتالية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة منهما وصحو مع تواجد بعض الغيوم في والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد فتكون جنوبية شرقية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في ".وأضافت ان "طقس يوم الخميس سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا في أماكن متفرقة منهما، وصحو مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا في أماكن متفرقة منهما، وصحو مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".واكدت ان "طقس يوم السبت سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة منهما وصحو مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".