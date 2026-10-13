النزاهة تعتقل وكيل وزارة الصناعة متلبساً بالرشوة في المثنى

وقال المصدر لـ ، إن عملية الاعتقال جرت داخل منزل صاحب معمل إسمنت في المدينة، بالجرم المشهود، على خلفية مساومة صاحب المعمل مقابل تقديم تسهيلات أو استثناءات.ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن المبالغ المرتبطة بالقضية أو الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهم.