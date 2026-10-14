في العراق.. احباط تهريب 25 كيساً من مادة القات

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة خلال التفتيش في نقطة البحث والتحري، حيث تم ضبط (25) كيساً من مادة القات المخدرة، موزعة داخل سيارة شخصية تعود لمسافر أجنبي الجنسية".وأضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى شعبة والمؤثرات العقلية لغرض عرضها أمام أنظار المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".